Beukema: “Mi segue la Juve? Non ne abbiamo mai parlato”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il difensore del Bologna Beukema ha detto: “Mi seguono Juventus, Inter, Atletico e Real Madrid? Mio papà è il mio agente assieme a un’altra persona, a loro ho sempre detto: quando c’è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato di mercato, ma io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto. Abbiamo avuto Thiago Motta e ora Italiano: abbiamo fatto una grandissima stagione l’anno scorso e siamo lì anche quest’anno. Siamo una famiglia, un corpo unico. L’anno scorso, prima della gara contro la Juve, nello spogliatoio ci hanno mostrato un video confezionato dall’ufficio stampa. C’erano tutti i famigliari, genitori, amici, mogli, fidanzate che ci salutavano con complimenti e amore. Ho ancora i brividi se ripenso ai miei genitori che dicono di essere orgogliosi di me. Possiamo tornare in Europa perché siamo forti, senza essere presuntuosi“.

"Il mio modello di riferimento? Van Dijk trovo sia una spanna sopra tutti. Sogno di giocarci insieme in nazionale, anche con Zirkzee. Io e Josh ci sentiamo sempre, anche stamattina. Non parliamo solo di calcio, ma di vita. Guardo sempre il Manchester United. Abbiamo una chat con lui e Ndoye e altri, c'è un'amicizia veramente forte fra tutti noi. Si era creata un'alchimia fra noi, che ancora oggi esiste, enorme, unica", ha concluso.