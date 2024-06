Bertolucci: “Kean alla Juve non aveva molto spazio, ma ha qualità”

Paolo Bertolucci, ex tennista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche dell'addio di Moise Kean alla Fiorentina.

Paolo Bertolucci, ex tennista, ha detto la sua sulla Juve e su Kean. Ecco le sue parole: “Negli ultimi anni un passettino in avanti è sempre stato fatto. sembra che la proprietà sia solida, che voglia fare le cose fatte bene. Galliani mi ha sempre parlato bene di Palladino, quindi sono fiducioso diciamo. Kean? Alla Juventus era abbastanza chiuso e la stagione è stata complicata. Ha qualità, è giovane, non credo che abbia dimenticato per strada cosa bisogna fare. Zaniolo? Non lo so… Ha talento, ma ha avuto infortuni e poi è andato un po’ a giro. Le qualità sono notevoli, ma non bastano da sole, servono anche testa e fisico. Ma è ancora giovane e il tempo ce l’ha”.