Bernardeschi: “Juve-Fiorentina? Più schierato con i bianconeri”

Domani la squadra di Allegri sarà impegnata in casa contro i viola: il doppio ex della sfida ha parlato alla vigilia infiammando il clima

La sfida con la Fiorentina rappresenta una storica rivalità per la Vecchia Signora. E ad accendere ancora di più la vigilia di ha pensato Federico Bernardeschi . Il fantasista ex Juve, che arrivò in bianconero proprio dalla Fiorentina, ha parlato del match di domani in un'intervista rilasciata a Diretta.it.

Le sue parole: "Il mio addio l’ho vissuto molto in modo sereno. Ci sono stati degli striscioni, ma niente di che. I tifosi giudicano, ma non sanno come vanno certe situazioni. Ci sono cose che racconterò un giorno e che ora non si conoscono. Non ho da togliermi nessun sassolino dalle scarpe, ho sempre detto la verità. La prima da ex al Franchi è stata un’emozione unica. Sono sicuramente più schierato con la Juve. Sarà una bella partita, Juve-Fiorentina lo è sempre. Credo che sarà la Juventus ad avere più chance di portarla a casae che alla fine la Juve la vincerà, magari grazie al colpo di qualche giocatore".