Bernardeschi: “Juve favorita con Allegri. Soddisfatto del mio inizio”

L'ex calciatore della Juventus ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport della sua scelta di andare in America e del suo passato

redazionejuvenews

L'ex calciatore della Juventus oggi al Toronto, Federico Bernardeschi, ha parlato intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ai quali ha raccontato i motivi della sua scelta di giocare in MLS, e il suo esordio nel campionato americano, senza dimenticarsi della Juventus: "La prima partita è andata bene, sono felice e soddisfatto di come ho iniziato questo nuovo percorso. Devo approcciarmi ad un nuovo tipo di calcio, non mi aspettavo questo tipo di intensità: ovviamente è un calcio differente, devono ancora crescere, ma rispetto ad anni fa sono stati fatti passi da gigante. Tatticamente non sono ai livelli italiani, in Italia facciamo scuola a tutti. Atleticamente parlando, invece, assomiglia molto alla Premier League, ovviamente con le dovute proporzioni".

"Avevo molte offerte, ma la mia scelta sarebbe rimasta la stessa. Ho giocato nel miglior club in Italia, sono cresciuto come uomo e calciatore a Torino, ho vinto tanto con la maglia della Juve e con la Nazionale: avevo bisogno di nuovi stimoli in una nuova parte del mondo. In questi cinque anni ho passato momenti difficili. Nell'anno con Pirlo non ho giocato con continuità perché non riuscivo ad adattarmi allo stile di gioco, ma nella Juve ho giocato tantissimo. Il mio spazio me lo sono sempre guadagnato. Ovviamente ci sono sempre momenti difficili, ma li ho sempre superati a testa alta. Nell'anno peggiore della mia carriera, quello con Pirlo, ho svoltato vincendo gli Europei da protagonista . Forse sono stato penalizzato dai tanti allenatori, ho cambiato ruolo molte volte, ma non ho rimpianti: mi sono trovato bene con tutti, anche con Pirlo, con cui ho un bellissimo rapporto".

"La Juve è abituata a vincere, ogni anno costruirà una squadra per vincere. Sono arrivati grandi campioni come Pogba e Di Maria, la Juve sarà la favorita per lo Scudetto, soprattutto con Allegri in panchina".