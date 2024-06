Bernardeschi: “Qui il calcio in Canada è totalmente diverso”

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sul calcio in Canada, parlando anche dei tifosi.

Federico Bernardeschi, ex calciatore della Juve, ha detto la sua sui bianconeri. Ecco le sue parole a Fanpage: “Il calcio? Ma guarda, in Canada è diverso perché innanzitutto ci sono quattro sport. Quindi non è tutto focalizzato su un unico sport come può essere in Italia. Questo secondo me è molto bello perché un bambino, un adulto, un signore più adulto ancora, può scegliere quello che lo appassiona di più. Ed è tutto in un’unica città, tra l’altro. C’è uno spirito sportivo eccezionale. Io quando esco vengo riconosciuto, assolutamente, però ti lasciano molto libero. Ti vedono, magari ti indicano da lontano, ma lasciano molta libertà alle persone”.