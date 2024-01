Bergomi: “Questa Juventus ha delle qualità uniche in Serie A”

Bergomi ha analizzato la Juventus vista nella prima parte di stagione: i bianconeri avrebbero qualità non riscontrabili in nessun'altro team

Intervistato per La Gazzetta dello Sport, Beppe Bergomi ha disaminato le qualità della Juventus di questa stagione. Ecco le sue parole: "La Juve non ha l’impegno europeo da affrontare e ha cinque attaccanti così diversi tra di loro che nessuno ha. La squadra di Massimiliano Allegri ha una durezza mentale che può farla arrivare lontano. Non è lì per caso, sa vivere nelle difficoltà e si ha l’impressione che possa vincere sempre ogni partita, fino alla fine. Sono tutti elementi che la mettono a pieno titolo nella corsa allo scudetto".