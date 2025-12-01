Bergomi sul momento della Juve: "Ancora non ho capito bene se..."

Direttamente dagli studi di Sky Sport Beppe Bergomi, ex bandiera dell’Inter, ha espresso il proprio parere sulla vittoria ottenuta dalla Juventus contro il Cagliari. Di seguito il suo pensiero sul 2-1 ottenuto dai bianconeri di Luciano Spalletti:
“Ancora non ho capito bene se quello che ci sta facendo vedere è la massima potenzialità o può dare qualcosa di più. Mi inganna la Juventus, ne vedo delle potenzialità in alcuni giocatori e in alcuni ruoli che ancora però non riescono a dimostrare. Ma sulla qualità di Yildiz e sulla sua attitudine non ho alcun dubbio“.