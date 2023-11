Bergomi: “La Juventus è una squadra che si esalta in queste situazioni”

Dagli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato così la vittoria della Juventus arrivata in casa della Fiorentina: "Sono tre punti importanti, è un gruppo che gioca da squadra, si esalta in queste situazioni, non vogliono prendere gol. Potrebbe sicuramente giocare meglio e fare qualcosa di più, ma in questo momento vincere a Firenze per restare in scia dell'Inter era fondamentale per la Juventus".