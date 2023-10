Bergomi: “Inter meglio nel gioco, ma la Juve ha una durezza mentale diversa”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'ex difensore nerazzurro Beppe Bergomi ha parlato delle differenze tra Inter e Juve : " Sul piano del gioco, Inter – come Milan e Napoli – sono ancora avanti alla Juve ".

"Però occhio, i bianconeri hanno una durezza mentale diversa - ha continuato Bergomi -, non prendono gol, hanno grande fisicità e sanno sfruttare i calci piazzati. E quando Allegri si arrabbia in quel modo è perché sa di avere in mano qualcosa di importante".