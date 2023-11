Mercato Juventus | Berardi resta l’obiettivo numero uno per l’attacco

La Juventus vuole provare un colpo in attacco. Allegri avrebbe chiesto un esterno offensivo necessario per poter cambiare anche in corsa sistema di gioco e spostare gli equilibri. Il nome identificato è Domenico Berardi. Se non ci fosse stata la telenovela Lukaku, il tormentone dell'estate bianconera sarebbe stata proprio questa. Anche dopo le parole di rottura definitiva della trattativa da parte di Giovanni Carnevali, la Juve ha continuato a tentare il simbolo del Sassuolo: per questo Mimmo spinge per venire in bianconero.