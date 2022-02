Juve, Chiesa incontra Vahovic: “Il video che stavate aspettando”

Vlahovic e Chiesa, il futuro e il presente dell'attacco della Juve. I due si conoscono dai tempi della Fiorentina e ieri si sono rincontrati

redazionejuvenews

Dusan Vlahovic sarà la nuova punta di diamante della Juventus, la stella che dovrà guidare i bianconeri alla vittoria. Il bomber serbo, però, sarà in buon compagnia visto che alla Juve incontrerà tante altre stelle. Da De Ligt fino a Chiesa, passando per Locatelli. Dopo una prima parte di stagione sotto tono, ora i bianconeri possono tornare a puntare in alto, con una rossa ricca di superstar. Purtroppo Federico Chiesa non potrà dare il suo contributo alla squadra, infortunato fino a fine stagione. L'esterno italiano avrebbe composto un tridente da sogno insieme a Dybala e all'ex attaccante della Fiorentina.

Chiesa e Vlahovic, però, si sono già incontrati, anche se non sul terreno di gioco. I due sono amici dai tempi della Fiorentina, dove alcuni anni fa si sono conosciuti. In quel periodo Chiesa era già un giocatore affermato, pronto a firmare con la Juventus. Vlahovic invece era un giovane attaccante semisconosciuto, ma con un talento sconfinato. Quando ormai tutti erano certi del trasferimento del classe 2000 in bianconero, Chiesa dal suo profilo Instagram gli aveva dato il benvenuto, e ieri i due si sono finalmente incontrati di nuovo. Un video pubblicato sui canali social del club bianconero, infatti, riprende l'esterno della nazionale italiana che, in stampelle, va ad abbracciare il suo amico e futuro compagno di reparto.

A meno di miracoli, in questa stagione i due non potranno giocare insieme, ma i tifosi bianconeri già sorridono all'idea di vederli in campo la prossima stagione. Chiesa, Vlahovic e ...? Dybala sembra in bilico e al suo posto potrebbe arrivare Zaniolo. Le voci di un interessamento da parte della Juventus per l'attaccante italiano della Roma si fanno sempre più insistenti. Se si avverassero, il prossimo anno la Juventus potrebbe contare su un tridente da sogno, tanto giovane quanto talentuoso. La nuova Juve comincia a prendere forma, pezzo dopo pezzo.