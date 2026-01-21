Juve-Benfica, Bruma in conferenza: “La squadra può solo migliorare. Sull’infortunio…”

Così il calciatore della squadra portoghese ieri in conferenza stampa: le sue parole sul momento del Benfica e sul suo infortunio

Ieri, martedì 20 gennaio, Bruma, calciatore del Benfica, ha parlato in conferenza stampa della gara di Champions League contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Perchè ho cambiato il numero di maglia? Mi è sempre piaciuto il 7 e non potevo averlo ad inizio anno. Poi mi hanno detto che avrei potuto cambiare numero e l’ho fatto. L’infortunio? È stato grave e ringrazio molto lo staff che mi ha aiutato a recuperare e sono molto felice di essere qua. Poi se il mister deciderà di farmi giocare potrà contare su di me.

La nostra crescita offensiva? Siamo stati un po’ sfortunati, con i vari infortuni non ci è andata molto bene. Ma la squadra può solo migliorare come già stiamo facendo. Continuando a lavorare le cose potranno andare solo meglio.

Com’è stato vivere l’infortunio? È stato molto complicato, ma grazie a Dio le persone mi hanno aiutato nel recupero. La mia famiglia e gli amici mi sono stati vicino e sono davvero felice di essere qui. Adesso devo continuare a lavorare. Se mi sento al 100%? 100% no, sono due settimane che mi alleno con la squadra. Devo continuare a lavorare e migliorare poco a poco”.