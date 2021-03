Bellucci: “La Juve mi aveva cercato per sostituire Del Piero”

Retroscena raccontato dall'ex giocatore

redazionejuvenews

La Juventus è alla Continassa dove oggi, senza i nazionali impegnate negli impegni di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, riprenderanno gli allenamenti agli ordini di Andrea Pirlo. I giocatori rimasti a Torino si alleneranno agli ordini del tecnico bresciano per preparare la ripresa del campionato, dove la Juventus è chiamata a non sbagliare più per cercare di centrare l'obiettivo minimo della qualificazione alla prossima Champions League. Il distacco dei bianconeri dall'Inter capolista è infatti di dieci punti, e dopo la sconfitta contro il Benevento della scorsa domenica, i sogni del decimo scudetto consecutivo sembrano essere ormai andati, con la squadra che comunque proverà fino alla fine a cucire il distacco dai nerazzurri.

Una situazione strana quella in casa della Juventus, che dopo 9 anni di vittorie di dominio totale in serie A, sta arrancando in classifica ed è molto in ritardo, sia per quanto riguarda i punti che per la condizione: i bianconeri non danno infatti l'impressione di avere ancora trovato un'unità di gioco e di intenti, e questo è quello che la squadra sta pagando di più, soprattutto in relazione all'Inter capolista, che ha una squadra collaudata ormai insieme da due anni. I bianconeri proveranno la rimonta ed un finale di stagione simile a quello che il 5 maggio 2002 gli regalò uno Scudetto, grazie alla vittoria sull'Udinese firmata da Del Piero e Trezeguet.

Proprio dell'ex capitano bianconero, e di un aneddoto lui riguardante, ha parlato intervistato dai microfoni di Gianlucadimarzio.com il vice allenatore dell'Azerbaigian, Claudio Bellucci, ex attaccante che ha giocato in Serie A com Sampdoria, Bologna e Napoli: "La Juventus nel ’98, quando Del Piero si ruppe il ginocchio, è stata una possibilità e ci furono dei contatti: mi sarei giocato le mie carte fino a fine stagione e poi si sarebbe visto come proseguire. Ma alla fine il Napoli bloccò tutto: doveva vincere il campionato per tornare subito in A e non acconsentì".