Behrami: “Allegri ha individuato la chiave migliore e la sta utilizzando”

L'ex calciatore Valon Behrami ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport della Juventus e del campionato italiano: " L’energia fisica nel calcio di oggi non è più un problema, si recupera rapidamente, ma quella mentale potrebbe risentirne. E poi, a questa Juventus, servirebbe più leadership, che però non si acquisisce tutta d’un tratto: sono in pochi nello spogliatoio bianconero ad aver già vinto".

"Il tecnico ha provato a cambiare impostazione, ma la squadra subiva troppo : non parlo per forza di gol, ma di dinamiche di gioco. Allegri ha individuato la chiave migliore e la sta utilizzando : capire chi si ha a disposizione e valorizzarne le doti è un segno di grande intelligenza. E, poi, per il bel gioco servono probabilmente altri investimenti".

"Stravedo per De Paul, è un giocatore che cambierebbe la squadra: nel baricentro, nel legare i reparti, ma anche in quell’intensità difensiva che ha acquisito negli anni. Alla Juventus manca proprio un profilo come il suo: non basterebbe per passare in pole nella lotta scudetto, ma muterebbe la faccia della squadra in entrambe le fasi".