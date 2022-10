Baschirotto: “Sarà una Juve aggressiva, sfida con Vlahovic stimolante”

Quella di ieri è stata una serata amarissima per l'ambiente bianconero. La sconfitta al Da Luz contro il Benfica ha sancito la dolorosa eliminazione della Juventus dalla Champions League, con una giornata di anticipo. Ormai non si può tornare indietro e ora, in attesa di sapere se i bianconeri giocheranno l'Europa League, c'è da pensare al campionato. Sabato al Via del Mare ci sarà la sfida con il Lecce e oggi in conferenza stampa ne ha parlato il difensore giallorosso, Federico Baschirotto. Queste le sue parole sullo scontro con Dusan Vlahovic: "Quando trovo attaccanti di livello mondiale mi diverto e mi metto alla prova, è qualcosa che mi stimola. Per me giocare contro questi giocatori è una motivazione in più".