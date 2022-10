Lecce-Juventus: designato l’arbitro della sfida

I bianconeri scenderanno in campo contro i giallorossi nella partita valevole per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie A

La Juventus scenderà in campo sabato alle 18 nell'anticipo della dodicesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri dovranno scrollarsi di dosso le scorie dell'eliminazione in Champions League, arrivata dopo la sconfitta di ieri sera contro il Benfica: la squadra dovrà cercare di tornare nelle zone nobili della classifica in campionato, e per farlo servirà un netto cambio di rotta. Questo dovrà arrivare proprio contro il Lecce, sfida che precederà l'ultima in Champions League contro il PSG.