Barzagli: “Occhio a Yildiz, i derby vengono decisi da insospettabili”

La Juventus scenderà in campo questa sera nel DerbydellaMole contro il Torino, valevole per l'ottava giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno la stracittadina tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, sold out per l'occasione, e che vedrà, dopo tre anni, la presenza degli ultras sugli spalti, che dovrebbero riperdere il loro posto nel settore della Curva Sud.