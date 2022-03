Barzagli: “Juve-Inter equilibrata, ma Allegri ha più certezze”

L'ex difensore dei bianconeri, intervistato dal Corriere dello Sport, ha analizzato i momenti delle due squadre in vista del Derby d'Italia.

Stasera l'Italia affronterà la Turchia in amichevole per chiudere questa ultima sosta per gli impegni delle nazionali. Poi si tornerà a parlare di campionato. Questo rush finale vedrà quattro squadre in lotta per lo Scudetto: il Milan a quota 66 punti, il Napoli a 63, l'Inter a 60 e la Juventusa 59. Le ultime otto giornate quindi vedranno una sfida punto a punto fino alla fine fra queste quattro e tutto è ancora in gioco. E domenica sera ci sarà il Derby d'Italia fra i bianconeri e i nerazzurri. Una partita dai tanti significati, una grande rivalità. Ma soprattutto una partita chiave per la scalata della Juve. In caso di vittoria, i bianconeri salirebbero al terzo posto, anche se la squadra di Inzaghi ha una partita da recuperare. Oggi, intervistato dal Corriere dello Sport, Andrea Barzagli ha analizzato la grande sfida.