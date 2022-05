Barzagli: “Senza Chiellini la Juve perde tanto. Serve leadership”

L'ex difensore della Juventus ha parlato dell'addio che Chiellini darà questa sera alla squadra bianconera e del mercato che la Vecchia Signora farà in estate

redazionejuvenews

La Juventus questa sera scenderà in campo contro la Lazio tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, per l'ultima partita casalinga della stagione. La sfida alla squadra di Maurizio Sarri, che torna da ex nello stadio che lo ha visto vincere lo Scudetto, sarà l'occasione per i tifosi bianconeri per dire addio a Paulo Dybala e a Giorgio Chiellini, per cui questa sarà l'ultima partita davanti al loro pubblico. Di questo e del futuro dei bianconeri ha parlato l'ex difensore Andrea Barzagli, intervistato dai microfoni di DAZN.

"Chiellini credo ci stia pensando. Non so dove va. Sarebbe una bella scelta. Per fare il dirigente ha tutto il tempo che vuole. È super in gamba, ci pensa da parecchio. Anche io ci pensavo, poi però non ce la facevo più... in finale le ha prese tutte lui. Per la Juve perdere uno così vuol dire tanto. Se entriamo in questo discorso, in questo momento la Juve è carente di certe figure o più figure. Se lascia Giorgio, resta Leonardo Bonucci. Ci sono altri due, tre giocatori... ma non l'italianità, lo spessore, soprattutto da chi ti racconta il mondo Juve. Si perde tanto dal punto di vista umano, oltre al giocatore. La leadership che ha lui è difficile da mettere dentro. Bisognerà vedere se riusciranno a portare Pogba a Torino. Serve un giocatore di qualità e personalità, e serve qualcuno che conosca già l'ambiente o che abbia giocato in squadre importanti. La base c'è".

"Secondo me il Milan, se ha in testa questa voglia, carica, spensieratezza viste nelle ultime giornate, sono loro a determinare. Non si devono preoccupare del Sassuolo. Se vuoi vincere lo scudetto hai la carica del Sassuolo. Come difficoltà può essere un 6. Il Milan decide. Lautaro assomiglia ad Aguero, ha tutto per fare la prima punta o la seconda punta. Con Dybala? Si sposerebbe bene. Insigne ha dato tanto a Napoli. A volte sotto traccia. Ma ha avuto anche momenti difficili. Sappiamo che da napoletano, a Napoli, non è facile. Ma il vuoto è enorme. A tanti compagni ha fatto capire cos'è quella piazza".