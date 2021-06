Baronio, nostalgia Juve sui social: “ERANO emozioni vere”

Il post dell'ex collaboratore tecnico bianconero

La stagione 2020/21 della Juventus si è conclusa con la conquista del quarto posto all'ultima giornata che, unito alla conquista di Coppa Italia e Supercoppa Italiana non è però bastato a salvare il posto in panchina di Andrea Pirlo. Nel corso della settimana appena passata, il club bianconero ha deciso di sollevare dall'incarico l'ex numero 21, affidando la guida della squadra a Massimiliano Allegri, che ha così fatto ritorno all'ombra della Mole dopo due stagioni. Una notizia accolta con entusiasmo dal popolo juventino, che ha festeggiato il ritorno di Max sui social.

Chi non ha festeggiato è stato sicuramente Roberto Baronio, ex collaboratore di Pirlo che ha dovuto lasciare la "Vecchia Signora" in seguito all'esonero del mister. Baronio, tramite il proprio profilo ufficiale Instagram, ha condiviso una storia che sa di nostalgia. Un momento di esultanza con Pirlo e Morata, con la frase: "ERANO, emozioni vere...":