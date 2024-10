Baroni: “La Lazio deve saper soffrire come con la Juventus”

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato della prossima partita di Europa League della Lazio evocando la buona prestazione con la Juve

In conferenza stampa, Marco Baroni ha parlato della prossima partita di Europa League della Lazio contro il Twente, ritornando anche alla precedente partita contro la Juventus. Ecco le sue parole: “Dico sempre che nelle partite se non vinciamo impariamo, nelle difficoltà contro una squadra come la Juventus abbiamo saputo soffrire. Ci siamo imposti per 22 minuti giocando un gran calcio, poi con l’inferiorità numerica abbiamo trovato anche quell’aspetto difensivo di non prendere gol che rappresenta un’ulteriore crescita”.

Baroni: “Quello con il Twente è un test probante”

Il tecnico ha proseguito: “ll Twente è una squadra giovane che gioca bene a calcio. Nelle due partite di coppa ha fatto molto bene. Per noi sarà un test provante e difficile, specialmente in casa loro con la spinta del pubblico che li alimenta. Li abbiamo visti, sappiamo che domani ci sarà da fare una prestazione di altissimo livello sotto il sacrificio e l’intensità, oltre che qualità. Il collettivo è la loro forza, hanno fatto diversi cambi ma quello che mi ha sorpreso è la qualità e la mobilità della squadra”.