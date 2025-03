Bargiggia: “La Juventus ha vinto lo Scudetto dei conti”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del nuovo corso dei bianconeri.

Paolo Bargiggia, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a RBN: “Io lo dico da sempre, sono un sostenitore di questo progetto. Non ho l’esperienza di ex giocatori ma da opinionista si. Il tifoso non capisce cosa ci può essere dietro a queste svolte epocali, ma anche tanti colleghi che ne hanno fatto una questione di religione essendo nostalgici. Motta ha pochi “amici”, ha una cultura del lavoro e un’etica che no strizza l’occhio alla categoria. A Giuntoli è stato chiesto quando ha firmato un contratto di 5 anni è di portare la Juve ad autofinanziarsi, ad essere sostenibile nella stagione 2026/27. Non dimentichiamo che negli ultimi 3-4 anni si sono persi a stagione 300 milioni di euro e che la squadra è rimasta in piedi perchè la proprietà ha continuato con le ricapitalizzazioni. Gli stipendi di giocatori avanti con gli anni sono stati insostenibili”.

Sui conti

"Questo progetto ha come primo obiettivo sistemare i conti e qui lo Scudetto è già stato vinto con la semestrale che ora parla di +17 milioni e sei senza sponsor. Sul campo c'è stata una rivoluzione totale: devi avere i conti virtuosi, abbassare l'età media della squadra, abbassare il monte ingaggi ed essere in corsa per un posto Champions, al netto di alcuni errori innegabili fatti. Un dirigente attento non può non mettere sotto esame il lavoro del tecnico. Motta ha pagato l'inesperienza e la rigidità di carattere che lo contraddistingue".