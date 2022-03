Juve, i nazionali impegnati tra Under 23 e selezioni giovanili

In questa sosta per le nazionali saranno impegnati molti giocatori bianconeri, anche oltre la prima squadra. Sono anti i ragazzi convocati.

Apriamo con Soulé, convocato per la seconda volta dalla Nazionale A dell'Argentina per le ultime due partite in programma nel girone unico di qualificazione a Qatar 2022. L’Albiceleste, già qualificata al prossimo Mondiale, affronterà il Venezuela nella notte tra il 25 e il 26 marzo e l’Ecuador nella notte tra il 29 e il 30 marzo. Nuova chiamata dall’Under 21 del Belgio per De Winter per il match del 29 marzo contro la Danimarca, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. La Norvegia Under 20, invece, convoca Palumbo in vista del doppio impegno con Romania (24 marzo) e Italia (28 marzo) nel Torneo “8 Nazioni”. Anche Barbieri, Leone, Riccio, Sekulov e Zuelli saranno impegnati nel Torneo “8 Nazioni” con l'Italia Under 20 e sfideranno il 24 marzo la Germania e il 28 marzo la Norvegia di Palumbo in un “derby bianconero” in Nazionale. Convocazione nell’Italia Under 19 per Miretti, fresco di esordio in Serie A contro la Salernitana. Gli Azzurrini saranno impegnati a Helsinki nella seconda fase di qualificazione dell’Europeo di categoria. Tre match attendono i ragazzi guidati dal CT Nunziata: il 23 marzo contro la Germania, il 26 marzo contro i padroni di casa della Finlandia e il 29 marzo contro il Belgio. Soltanto la prima classificata strapperà il pass per la Slovacchia, sede della fase finale dell’Europeo che si disputerà a partire dalla seconda metà di giugno.