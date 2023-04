Bargiggia: “Giuntoli? Primo obiettivo della Juventus, su Allegri…”

Bargiggia parla di un possibile arrivo del ds del Napoli anche se non ci sono stati ancora contatti ufficiali. Sul tema allenatore invece...

Cristiano Giuntoli alla Juventus? Ne ha parlato l'espero di calciomercato Paolo Bargiggia a Diretta Stadio, programma in onda sulla emittente televisiva 7 Gold: "Cristiano Giuntoli è il primo obiettivo della Juventus. Al momento non ci sono stati contatti concreti tra le parti, non c'è nulla di definito. Il DS, a Napoli, percepisce una base fissa di 1.2 milioni di euro più vari bonus".