Calciomercato Juventus | Allegri è un flop: notizia bomba su Conte

1 di 2

Max Allegri, che disastro

Antonio Conte

Quanto accaduto durante e dopo la partita contro i nerazzurri in Coppa Italia, sta lì a raccontare che qualcosa in casa Juventus deve essersi davvero rotto. La situazione è complicata e non sembrano esserci delle grosse vie d'uscita. Allegri non ha dato nessun genere di gioco ad una squadra composta di grandi calciatori e la situazione potrebbe a breve sfuggire di mano anche per quel che concerne la fiducia che questi giocatori hanno nei confronti del progetto Juventino. Lo abbiamo detto più volte: la volontà di restare, da parte di molti big, c'è. E come.

Allegri può dire addio alla Juventus

Di Maria è il primo nome che ci viene in mente in questo senso. Considerando la grandezza del nome, tutti pensavano che il suo addio al termine della stagione sarebbe stato sicuro. E invece, in queste ore, sono diverse le voci che dicono che lui sotto sotto in Italia sta bene e che dunque, vorrebbe restare dov'è. E' ovvio però che da parte della società serva una svolta. Decisa e veloce.

Quello che sta circolando in maniera sempre più insistente riguarda l'idea di un possibile addio di Allegri al termine della stagione. Quando bisognerà tirare le somme su quanto accaduto e pianificare al meglio la stagione che verrà. Per questa ragione, fa ancora più rumore in questi minuti una notizia su Antonio Conte abbastanza pesante <<<