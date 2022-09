Bargiggia: “Allegri? In caso di esonero un traghettatore e poi…”

Il noto giornalista, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, ha parlato del futuro del tecnico bianconero e dei suoi eventuali sostituti

redazionejuvenews

La Juventussta vivendo un inizio di stagione molto deludente. In campionato sono arrivati solo 10 punti, con la sconfitta di Monza prima della sosta per le nazionali, in Champions League due sconfitte in due partite. Inevitabilmente quindi sono piovute critiche su Massimiliano Allegrie voci su un suo esonero. Di questo ha parlato Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio.

Le sue parole su un possibile esonero: "E' difficile per i calcoli societari. Max ha tre anni di contratto con il club. Agnelli è l’unico responsabile del ritorno del tecnico, in passato non ha accettato la riproposizione di Conte. Se Allegri non dovesse riuscire a mettere in piedi la barca e spazzare via le criticità del suo rapporto con i giocatori, allora tutto tornerebbe in gioco.

Sarebbe ingaggiato un traghettatore per finire la stagione e virare su Conte in vista della prossima. La squadra ha una crisi di rigetto verso Max. È stato proposto anche De Zerbi, ma lui non ha accettato la causa bianconera. Si parlava anche di Tuchel, ma sarebbe una scelta improponibile. Impossibile, invece, Zidane, anche per un presunto accordo che avrebbe raggiunto con la Nazionale francese. È una situazione in evoluzione. Il problema della Juve è legato anche al mancato rinnovo di alcuni calciatori rappresentativi, è una brutta gatta da pelare".