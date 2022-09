Mauro su Vlahovic: “Deve migliorare tecnicamente e diventare leader”

L'ex giocatore della Juventus, intervistato da Tuttosport, ha parlato delle difficoltà che sta trovando il bomber serbo in questo periodo

redazionejuvenews

La Juventusè arrivata alla sosta per le nazionali dopo un avvio di stagione deludente. Nella crisi di gioco e risultati delle ultime partite, anche Dusan Vlahovic ha finito per perdersi un po'. Intervistato da Tuttosport, Massimo Mauro ha parlato delle difficoltà del bomber serbo: "Certamente è un giocatore che è entrato in difficoltà, perché in difficoltà è entrata la Juventus. Ora, non è che un ragazzo arrivato da qualche mese possa risolvere tutti i problemi".

L'ex bianconero ha proseguito: "Deve migliorare le sue caratteristiche e i fondamentali. Sia la tecnica, sia il modo di stare in campo: ha molto, molto, molto da migliorare. Anche se è chiaro che ha delle qualità da bomber vero e ha voglia di arrivare. Ma quella voglia la deve dimostrare non sbraitando o facendo a botte con gli avversari, ma diventando leader, facendo i movimenti giusti, facendosi dare la palla davanti alla porta e facendosela dare faccia alla porta, non spalle alla porta".

Sono diversi i margini di crescita: "Deve imparare a muoversi nella maniera giusta e poi migliorare molto tecnicamente perché spazio non ne avrà mai. Non può pensare di avere i difensori a 2 metri di distanza e quindi avere tutto il tempo necessario per controllare la palla… Lui giocherà sempre con un uomo attaccato al sedere che lo spingerà, lo strattonerà; dunque deve provare a prendere la palla in maniera diversa. Perché se fa la guerra, allora finisce che la guerra quasi sempre la vince il difensore. Se invece Vlahovic impara a evitare il difensore e il contatto, avrà più facilità a fare gol".