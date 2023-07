UFFICIALE: Juventus-Barcellona annullata: il motivo

La partita amichevole tra Juventus e Barcellona non si disputerà a causa di una gastroenterite che ha colpito squadra spagnola.

La partita amichevole tra Juventuse Barcellona, prevista per questa notte alle 4,30 non verrà disputata. Infatti, buona parte della squadra blaugrana è stata colpita da gastroenterite, motivo per cui la sfida è stata annullata.