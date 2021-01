Calciomercato Juventus, ecco la sorpresa per l’attacco: c’è un nome nuovo

ULTIME NOTIZIE MERCATO JUVE – Con l’avvio della sessione invernale di calciomercato, è partita anche la girandola di nomi accostati alla Juventus. Da grossi campioni a giovani di grandi prospettive, fino ad arrivare a soluzioni intermedie o low cost. A Pirlo certamente servirebbe qualche ritocco. Magari sulla fascia sinistra o anche a centrocampo, ma in questi casi molto dipenderà anche dal mercato in uscita. L’obiettivo primario però è un centravanti, che pare proprio che arriverà a prescindere da chi potrebbe lasciare Torino. Una quarta punta al Maestro serve eccome.

Tanti i nomi fatti dicevamo. Soprattutto per l’attacco. Ma alla fine Paratici potrebbe presentarsi anche con una sorpresa assoluta da tirare fuori dal cilindro al momento giusto di cui non si era mai sentito parlare prima. Un vero e proprio Mister X, per capirci. Ma chi potrebbe essere? Come riportato da calciomercato.it, in queste ore sarebbe spuntato il nome di Moussa Marega del Porto. Attaccante classe ’91 di 187 cm, il maliano avrebbe le caratteristiche ricercate dalla Juventus ed è in scadenza di contratto. Un profilo però che parrebbe non entusiasmare Paratici e soci. La vera sorpresa infatti potrebbe essere un’altra e in questo caso parliamo di un vero e proprio gioiello.

Attenzione infatti anche a Yusuf Yazici, calciatore turco di 23 anni che sta esplodendo a grandissimi livelli al Lille. Nato come trequartista, in Francia si sta trasformando in una vera e propria punta dalle grandi qualità tecniche e dal fisico possente. Secondo quanto riportato in Francia da Le10Sport, la Juve lo avrebbe adocchiato e Paratici (come anche Marotta) avrebbe già fatto qualche sondaggio. Il vero ostacolo per arrivare al turco, oltre alla concorrenza nerazzurra e di altri club europei, è il costo del cartellino. Il Lille infatti valuta il suo gioiello ben 45 milioni di euro. Un’idea interessante e da seguire, anche se comunque molto complicata. Ma sul taccuino di Paratici ci sono anche tantissimi altri giocatori per rinforzare l’attacco bianconero. Noi abbiamo individuato ben 12 nomi accostati alla Vecchia Signora. >>>> Senza perdere altro tempo allora, iniziamo con la raffica partendo dal primo nome <<<<