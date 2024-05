Balzarini: “La Juventus andrà verso una transazione con Allegri”

Attraverso il suo canale YouTube, Gianni Balzarini ha dato la sua interpretazione sui possibili sviluppi della diatriba legale tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole: "Il comunicato di ieri da parte della Juventus ha posto la questione disciplinare. Quindi una decisione non legata ai risultati sportivi, visto il raggiungimento degli obiettivi prefissi, ma riguardante i comportamenti. La Juventus ha dato mandato a Scanavino e non a Giuntoli di esonerare Allegri. Perché normalmente il direttore dell'area tecnica comunica l'esonero quando questo è legato ai risultati. Se dovesse essere intentata una causa nei confronti di Allegri si andrebbe forse un po' troppo per le lunghe e da un primo esame superficiale non c'è molto margine per ottenere il licenziamento per giusta causa, per cui si andrà probabilmente per una transazione, ossia un accordo di buonuscita".