Balzaretti: “Il gap tra Juventus e Inter è stato ridotto”

Gianni Balzarini ha parlato della gerarchia del campionato: per il giornalista, tra Juventus e Inter non ci sarebbe più un grande divario

Intervistato per Kiss Kiss Napoli, Federico Balzaretti ha parlato delle possibili migliori squadre del campionato di Serie A. Per l’ex calciatore, dopo l’Inter sarebbe il turno della Juventus, la quale avrebbe ridotto il divario tecnico rispetto alla stagione precedente. Ecco le sue parole: “Per quanto riguarda la lotta Scudetto la Juve ha accorciato il gap con l’Inter, anche il Napoli ha fatto un ottimo mercato poi ha il vantaggio di non fare le Coppe, l’obiettivo è quello di restare sempre attaccato alle prime e poi capire come evolve il campionato”.

Balzaretti su Atalanta e Napoli

L’ex calciatore ha proseguito parlando della campagna rafforzamento di Atalanta e Napoli, possibili outsiders del campionato: “McTominay è uno dei primi 5 colpi di questo mercato, lui è un giocatore che va tanto sotto porta e Conte deve sfruttare le caratteristiche di chi si butta dentro come fa l’ex United, ora Conte dovrà essere bravo a trovare il giusto equilibrio. Credo che De Laurentiis abbia fatto una squadra così importante, la coppia Conte-Lukaku è un binomio che ha sempre funzionato. All’Inter insieme sono stati devastanti, Lukaku da solo a Roma non ha fatto invece così bene. Samardzic? L’Inter era molto avanti, aveva fatto anche le visite mediche con i nerazzurri. Perez al Napoli molto più vicino rispetto a Samardzic però sappiamo tutti com’è andata a finire”.