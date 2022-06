Avv. La Marca: “La cessione di de Ligt potrebbe rivelarsi un ottimo affare”

Domenico La Marca, avvocato ed esperto di diritto sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Football Club, parlando della Juventus. Ecco le sue parole sul possibile addio di de Ligt, in uscita da Madama: "La cessione di De Ligt alle cifre richieste dalla Juventus potrebbe rilevarsi un ottimo affare anche in ottica risparmio ingaggio. Difatti con la somma incassata i bianconeri potrebbero muoversi per acquistare un difensore di livello assoluto come Bremer, che nell’ultima stagione è stato come prestazioni nettamente superiore al difensore olandese, ed un potenziale campione come Zaniolo, il quale, rappresenta insieme a Chiesa, il meglio che il calcio italiano possa offrire in questo momento".