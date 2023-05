Avv. Afeltra: “Caso Juve? Sarà una sentenza che farà storia”

Roberto Afeltra , avvocato, ha detto la sua a TMW, parlando anche della sentenza sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Questa motivazione ha dei peccati originali. Dimostra che la decisione è stata un forte contrasto all'interno del Collegio di Garanzia tra due anime, tra quella sportiva che voleva confermare in toto la sentenza e quella che voleva distinguere la fase sportiva da quella societaria. In pratica la Corte di Appello Federale può con eguale motivazione e rispetto del principio di rinvio passare da diffida con ammenda alla revoca di due scudetti e penalizzazione nell'anno successivo. Sarà una sentenza che vuole fare storia.

Per la prima volta si dice che il comportamento dei rappresentanti va distinto dagli amministratori senza delega e che non si può ritenere una responsabilità sportiva per coloro i quali questa non ce l'hanno. Il Collegio di Garanzia, dopo una lunga valutazione interna, è arrivata a un ottimo punto d'incontro tra le varie ipotesi, consentendo alla Corte di Appello Federale di verificare come sulle questioni della Juventus abbiano inciso i comportamenti di Nedved e Arrivabene, che al tempo non era ad, sulla sanzione. Sono curioso di capire cosa accadrà e vedere se la Federazione sospenderà il termine di pubblicazione della classifica finale del campionato, perché così avremo la certezza che la pena sarà afflittiva su questo campionato.