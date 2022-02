Juve, tra Audero e Perin: come cambia la porta in estate

La dirigenza riflette su un avvicendamento per il secondo di Szczesny. In estate potrebbe lasciare Perin e il nome caldo è quello di Audero.

redazionejuvenews

La Juventus si prepara a cambiare in porta a fine stagione. Se infatti Wojciech Szczesny non è in discussione come titolare, la dirigenza sta facendo delle valutazioni sul secondo portiere. Il contratto di Mattia Perin infatti scadrà il prossimo 30 giugno e, a oggi, non sembrano esserci i margini per un rinnovo di contratto.

Il classe 1992 in questa stagione ha difeso i pali bianconeri per 6 volte: 3 in Serie A, 1 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana e 1 in Champions League.

Negli ultimi anni la Juventus ha sempre dato importanza al ruolo del secondo portiere, pur avendo un titolare indiscusso. Perin, dal canto suo, alla soglia dei 30 anni potrebbe tentare di ritrovare un posto da titolare altrove, dopo un bel po' di tempo passato all'ombra del suo collega polacco. All'inizio della sua carriera l'ex Genoa sembrava destinato a grandi cose, ma il suo passaggio alla Juventus lo ha visto più da comprimario che da protagonista. Ed è anche per questo che la società ha già pronta la soluzione. Emil Audero.

Prodotto del vivaio bianconero, il portiere Italo-indonesiano aveva fatto vedere le sue qualità al Venezia e poi in prestito alla Sampdoria, prima di essere riscattato dai blucerchiati per 20 milioni di euro nell'estate 2019. La Juve però lo ha sempre tenuto d'occhio e ha una corsia preferenziale sul riacquisto del giocatore, in virtù di un accordo verbale che risale al tempo della vendita del giocatore. I primi colloqui a riguardo tra i due club ci sono già stati e ci saranno aggiornamenti nelle prossime settimane, a mercato chiuso. La Samp in questa stagione ha scoperto Wladimiro Falcone, che ha sostituito Audero in diverse circostanze. Il portiere classe 1995 si è dimostrato all'altezza, con un rendimento da più che semplice secondo. Questo potrebbe favorire una cessione a fine stagione dell'ex Juve, per fare ritorno al club in cui è cresciuto.