Attività di base, il recap della Juventus per la stagione

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche dell'attività di base.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Un’altra annata per l’Attività di Base sta per giungere al termine. La stagione 2023/2024 si concluderà ufficialmente con gli ultimi impegni domenica 30 giugno, ma possiamo già tranquillamente dire che è stata estremamente formativa per tutte le categorie dell’Attività di Base coinvolte ed è stata anche ricca di soddisfazioni. Sono state 19 le squadre impegnate: Under 14 (2), Under 13 (3), Under 12 (3), Under 11 (3), Under 10 (3), Under 9 (2), Under 8 (2) e Under 7 (1). Tante squadre in campo, tante ed estremamente varie le partite disputate: dai test match alle gare ufficiali dei vari campionati, fino ad arrivare alle fantastiche esperienze all’estero per partecipare a prestigiosi tornei internazionali. Soffermandosi proprio sulle esperienze fuori dall’Italia, al termine di questa stagione sportiva saranno 157 tra tornei (137) e test match (20).

Un numero decisamente alto che aiuta a comprendere al meglio quanta attenzione e passione venga messa da Juventus e dai singoli tecnici del Club nel percorso di crescita di questi giovani atleti. Le ultime esperienze all’estero, in questo senso, saranno quelle che vedranno impegnate l’Under 13 di Marco Panzolini e l’Under 11 di Francesco Cavaglià in Portogallo e parallelamente l’Under 11 di Davide La Pira addirittura in Giappone. A livello generale, invece, entro il 30 giugno (compreso) saranno 1.512 le attività totali svolte, così suddivise: 156 gare di campionato (26 in Italia – 10 in Piemonte e 120 a Torino); 660 test match (20 all’estero, 245 in Italia, 79 in Piemonte e 316 a Torino); 696 tornei (137 all’estero, 141 in Italia, 40 in Piemonte e 378 a Torino). In estrema sintesi, possiamo dire che anche questa è stata una grande stagione e non vediamo l’ora di iniziare la prossima!”.