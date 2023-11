Dalla Spagna: l’Atletico Madrid ha aperto alla cessione di De Paul

Il centrocampista argentino potrebbe diventare l'indiziato numero uno per la mediana bianconera a gennaio. Parti al lavoro

La Juventus vede aumentare le chances di portare a Torino a gennaio Rodrigo De Paul, centrocampista classe 1994 della nazionale argentina. Stando a quanto riportato da "Sport", l'Atletico Madrid, club di appartenenza di De Paul, sarebbe favorevole alla cessione del giocatore. Il campione del Mondo non avrebbe molto spazio negli schemi di mister Simeone e vorrebbe cambiare aria.

Si insiste per De Paul

La soluzione ideale per Juve e giocatore sarebbe quella del trasferimento in prestito con diritto di riscatto, formula che avrebbe visto un'apertura da parte dei "Colchoneros" negli ultimi giorni. Un innesto importante che potrebbe dare un'alternativa importante per Max Allegri. Il calciatore argentino avrebbe già detto si alla Juventus.