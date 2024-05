Atalanta, Ruggeri: “Partita importante della Juve a livello difensivo”

Intervistato a Sky Sport nel post match della finale di Coppa Italia della sua Atalanta contro la Juventus, ha parlato il difensore dei nerazzurri Matteo Ruggeri. Ecco le sue parole: "E’ stata una partita equilibrata, purtroppo abbiamo preso gol in avvio, dopo 5 minuti. Abbiamo fatto la nostra partita fino al novantesimo, creando occasioni. Purtroppo non siamo riusciti a fare gol e questo non ci ha permesso di pareggiare. Siamo arrivati nel modo giusto alla partita, non da favoriti, con la testa giusta per preparare al massimo delle nostre possibilità Abbiamo dato tutto, abbiamo messo in campo tutto quello che il mister ci ha chiesto. Siamo stati un po’ sfortunati a non trovare il gol. La Juve ha fatto una partita importante a livello difensivo. Anche noi abbiamo fatto la nostra partita e abbiamo creato occasioni. Purtroppo sono stati bravi a sfruttare l’occasione iniziale con Vlahovic. C’è un po’ di amarezza, ma dobbiamo voltare pagina".