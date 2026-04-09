Atalanta-Juventus, Scamacca recupera per la sfida?

Si avvicina la sfida di sabato 11 aprile, data in cui scenderanno in campo Atalanta e Juventus. Scamacca ci sarà contro i bianconeri?

Come si prepara la Juventus a questa sfida

La Juventus si sta concentrando intensamente sulla preparazione in vista della trasferta di Atalanta, un match che potrebbe pesare molto nella corsa europea dei bianconeri. Il gruppo si sta allenando alla Continassa, dove le sedute si stanno focalizzando su possesso palla, gestione delle transizioni e situazioni di pressione alta, elementi chiave per affrontare una squadra orobica che ama giocare con intensità e aggressività. Inoltre, la squadra ha lavorato in gruppo e in sottosezioni per curare i dettagli legati alla costruzione dal basso e alla verticalizzazione rapida, aspetti che Spalletti ritiene cruciali per controbattere l’atteggiamento propositivo dell’Atalanta. Il clima alla Continassa è di grande concentrazione, con gli ultimi due allenamenti programmati prima della partenza per Bergamo che dovrebbero dare indicazioni sulle scelte finali di formazione.

Nell’Atalanta rientra Scamacca?

In vista della trasferta di Bergamo contro l’Atalanta, i tifosi della Juventus non possono non guardare con attenzione al recupero di Gianluca Scamacca. L’attaccante atalantino ha smaltito la lesione all’adduttore destro che lo aveva tenuto fuori nelle ultime settimane e potrebbe tornare titolare proprio contro la Vecchia Signora. Una notizia che pesa, perché Scamacca è un centravanti fisico, capace di far salire la squadra e di essere molto pericoloso in area. Il suo rientro al posto di Krstovic cambia inevitabilmente il volto dell’attacco nerazzurro e richiederà grande attenzione alla retroguardia bianconera.

Un tridente offensivo da non sottovalutare

A completare il reparto offensivo dell’Atalanta ci saranno quasi certamente Charles De Ketelaere e uno tra Nicola Zalewski e Giacomo Raspadori. Giocatori rapidi, tecnici, che possono creare problemi tra le linee e sugli esterni. C’è però un dubbio importante nella difesa della Dea: si tratta di Isak Hien, in forte dubbio dopo l’infortunio accusato con la Svezia. Se non dovesse farcela, al centro dovrebbe giocare Djimsiti insieme a Scalvini e Kolasinac. Un dettaglio da non sottovalutare, perché ogni assenza può pesare in una partita così equilibrata.

Le certezze di Palladino e gli ultimi dubbi

L’altro giocatore in dubbio è il terzo portiere Francesco Rossi, alle prese con la pubalgia, ma per il resto l’allenatore Raffaele Palladino sembra intenzionato a confermare quasi tutti i titolari. Zappacosta e Bernasconi agiranno sulle fasce, mentre in mezzo De Roon ed Ederson rappresentano una coppia ormai collaudata. Le ultime indicazioni arriveranno dagli allenamenti di venerdì e sabato mattina, ma l’Atalanta è intenzionata a presentarsi con l’undici migliore possibile per questo scontro diretto.