Atalanta-Juventus, i protagonisti della gara tra bianconeri e bergamaschi

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sulla partita con l'Atalanta, toccando il tema dei protagonisti.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota sulla partita con l'Atalanta. Ecco il comunicato: "A partire dalla scorsa stagione di Serie A, Teun Koopmeiners è il centrocampista che ha segnato più reti in Serie A (12). In questo match si sfideranno i due centrocampisti che hanno effettuato più tiri in porta negli ultimi due campionati di Serie A (dal 2022/23): Teun Koopmeiners (32) e Adrien Rabiot (29). Una delle due doppiette di Ademola Lookman in Serie A è arrivata contro la Juventus, il 22 gennaio 2023 nel pareggio per 3-3, nel quale il nigeriano entrò in tutte le tre reti dell’Atalanta tra gol e assist; infatti, contro nessuna squadra ha preso parte a più reti (tre) rispetto a quella bianconera nella competizione. Nessun giocatore ha fornito più assist di Marten de Roon (tre) in questo campionato. Solo nel 2019/20 (cinque) il centrocampista olandese ha servito più passaggi vincenti in una stagione di Serie A. Éderson è il giocatore che ha registrato il maggior numero di contrasti nella Serie A 2023/24 (23).

Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol contro l’Atalanta in Serie A, solo contro Bologna e Lazio ha fatto meglio (sei marcature ad entrambe); in particolare, il classe 2000 ha segnato tre reti nelle sue ultime tre gare al Gewiss Stadium, incluso il gol del definitivo 2-0, al 98’, nell’ultimo incrocio tra la Dea e i bianconeri in campionato. Federico Chiesa ha realizzato tre gol contro l’Atalanta in Serie A, tutti da fuori area in match casalinghi. L’Atalanta è infatti la squadra contro cui il classe ’97 ha collezionato più minuti in trasferta senza mai segnare nel massimo campionato (395). In questa stagione Federico Chiesa ha già segnato quattro reti, tante quante quelle messe a segno in totale sia nel 2022/23 che nel 2021/22.

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Piotr Zielinski e Felipe Anderson (entrambi 20) hanno preso parte attiva a più gol di Adrien Rabiot tra i centrocamposti della Serie A (19, 12 reti e 7 assist) tra tutte le competizioni. Danilo ha segnato due gol contro l’Atalanta in campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio in Serie A (due anche contro il Sassuolo). Il classe ’91 è il giocatore che ha intercettato più palloni in questo campionato (15). L’unica rete di Samuel Iling-Junior in Serie A è stata realizzata contro l’Atalanta, il 7 maggio scorso proprio al Gewiss Stadium. Bremer, Danilo e Adrien Rabiot sono i tre giocatori della Juventus che non hanno ancora saltato un minuto in questo campionato: tutti e tre 540 minuti. La prossima sarà la 50a presenza di Bremer con la maglia Juventus tra tutte le competizioni".

