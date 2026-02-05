Atalanta-Juventus: numeri e precedenti

Gli uomini di mister Spalletti, scenderanno in campo questa sera per i quarti di finale di Coppa Italia. Ad attendere la Juventus, ci sarà l’Atalanta di Raffaele Palladino. La gara che si disputerà a Bergamo, avrà inizio alle ore 21:00. Vi ricordiamo che potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito!.
La società bianconera, in queste ore di avvicinamento alla sfida, ha analizzato numeri e precedenti tra le due squadre. Leggiamo la nota del club:
STATISTICHE GENERALI
- L’Atalanta è la squadra che ha totalizzato il maggior numero di tiri nel corso degli ottavi di finale di questa Coppa Italia (22); dall’altro lato, tuttavia, la Juventus è l’unica squadra che non ha concesso alcun tiro nello specchio nel precedente turno.
- L’Atalanta (46) è la squadra che ha giocato il maggior numero di palloni all’interno dell’area avversaria nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia; la Juventus, invece, ne ha giocati 30 (al pari del Bologna), meno solo dei bergamaschi, del Como (40) e dell’Inter (39).
- Solo il Bologna (294) ha completato più passaggi nella metà campo avversaria negli ottavi di finale di questa Coppa Italia rispetto ad Atalanta (257) e Juventus (254).
- La Juventus è la squadra che ha segnato il maggiore numero di gol nei quarti di finale di Coppa Italia (118).
- La Juventus è la squadra che ha registrato il maggior numero di sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area avversaria nel corso degli ottavi di finale di Coppa Italia: quattro.
FOCUS GIOCATORI
ATALANTA
- Dal suo esordio con l’Atalanta (2023/2024), Charles De Ketelaere è l’unico giocatore di Serie A ad avere segnato più di 30 gol (32) e servito più di 25 assist (28) tra tutte le competizioni (Rafael Leao 35G+25A). Nel periodo, inoltre, è il calciatore della formazione orobica che ha preso parte a più reti in gare ufficiali: 60.
- Giacomo Raspadori ritrova Luciano Spalletti dopo l’esperienza condivisa a Napoli tra il 2022/2023 e il 2023/2024: con il tecnico di Certaldo, il classe 2000 ha totalizzato 33 presenze tra tutte le competizioni, realizzato sei gol, fornito cinque assist e conquistato uno Scudetto.
- Gianluca Scamacca ha già affrontato due volte la Juventus in Coppa Italia: nel gennaio 2021 con il Genoa, sconfitto ai tempi supplementari (3-2), e nel febbraio 2022 con il Sassuolo, dove servì un assist per Hamed Traore nella sconfitta all’Allianz Stadium (2-1).
- Mario Pasalic è l’unico giocatore dell’Atalanta che ha segnato in tre competizioni distinte in questa stagione: due gol in Serie A, una in Champions League ed una in Coppa Italia.
- Contro nessuna squadra Marten de Roon ha disputato più partite tra tutte le competizioni con la maglia dell’Atalanta che contro la Juventus (22, come contro la Fiorentina). L’olandese ha già disputato cinque gare contro i bianconeri in Coppa Italia, ma la sua unica rete contro la formazione piemontese risale al 9 marzo 2025 (in Serie A).
JUVENTUS
- Nell’anno solare 2026, nessun giocatore di Serie A ha preso parte a più gol di Jonathan David (7, 4G+3A – al pari di Federico Dimarco –); nello stesso periodo, invece, Nikola Krstovic è il calciatore di Serie A con più gol in match ufficiali (5).
- Nessun centrocampista di Serie A ha segnato più gol di Weston McKennie nel 2026 tra tutte le competizioni: quattro, al pari di Scott McTominay.
- Dalla sua prima stagione in gol in Serie A (dal 2019/2020), Bremer è il difensore con più reti segnate di testa (15) nei cinque principali campionati europei; superati Virgil van Dijk e Gabriel Magalhaes (entrambi a quota 14).
- Michele Di Gregorio ritrova Raffaele Palladino dopo l’esperienza condivisa al Monza tra il 2022/2023 e il 2023/2024; 22 clean sheet in 64 presenze per il portiere classe ’97 con il tecnico campano con la formazione brianzola in Serie A.
- Dopo la rete contro l’Udinese nell’ultima partita disputata in Coppa Italia, Manuel Locatelli potrebbe diventare il primo centrocampista della Juventus ad andare a segno in due presenze di fila nella competizione da Dejan Kulusevski nel gennaio 2021 (contro il Genoa e la SPAL).