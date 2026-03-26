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Atalanta-Juventus, informazioni sulla vendita dei biglietti ai tifosi bianconeri

Lorenzo Focolari – 26 Marzo, 09:44

Dusan Vlahovic

Dalla giornata di martedì 7 aprile, si potranno acquistare i biglietti nel settore ospiti per assistere al match tra Atalanta e Juventus.

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato tutte le informazioni utili per i tifosi bianconeri che vorranno acquistare i biglietti per la gara in trasferta contro l’Atalanta:

Martedì 7 aprile prenderà il via la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti di Atalanta-Juventus, gara valida per il 32° turno del campionato di Serie A e in programma a Bergamo alle ore 20:45 di sabato 11 aprile 2026.

Di seguito tutte le informazioni relative alle modalità di acquisto e alle condizioni di vendita.

Informazioni di vendita

Apertura vendite: martedì 07/04/2026 ore 10:00;

Termine vendite: venerdì 10/04/2026 ore 19.00;

Disponibilità: 1.304 posti (Settore Ospiti);

Prezzo: 35 euro + diritti di prevendita;

Modalità di acquisto: Vivaticket (online www.vivaticket.com + ricevitorie);

Restrizioni: obbligo di Tessera di Fidelizzazione Juventus”.