Atalanta-Juventus, informazioni sulla vendita dei biglietti ai tifosi bianconeri

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha comunicato tutte le informazioni utili per i tifosi bianconeri che vorranno acquistare i biglietti per la gara in trasferta contro l’Atalanta:
“Martedì 7 aprile prenderà il via la vendita dei biglietti per il Settore Ospiti di Atalanta-Juventus, gara valida per il 32° turno del campionato di Serie A e in programma a Bergamo alle ore 20:45 di sabato 11 aprile 2026.
Di seguito tutte le informazioni relative alle modalità di acquisto e alle condizioni di vendita.
Informazioni di vendita
Apertura vendite: martedì 07/04/2026 ore 10:00;
Termine vendite: venerdì 10/04/2026 ore 19.00;
Disponibilità: 1.304 posti (Settore Ospiti);
Prezzo: 35 euro + diritti di prevendita;
Modalità di acquisto: Vivaticket (online www.vivaticket.com + ricevitorie);
Restrizioni: obbligo di Tessera di Fidelizzazione Juventus”.