Atalanta-Juventus, Calvarese a Tuttosport: “Fabbri non bene”

L’arbitraggio di ieri sera ha senz’altro scaturito numerose polemiche lato Juventus, per le scelte effettuate dal direttore di gara. In merito alla situazione, sulle pagine di Tuttosport, ha parlato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese. Leggiamo la sua analisi:
“Fabbri pasticcia con i rigori in una partita intensa, prima viene corretto dal Var Abisso in occasione del rigore concesso ai nerazzurri, poi decide di non fischiarne uno alla Juve nella ripresa. Nel primo caso, distanza ravvicinata, Bremer sfiora il pallone, ma va in opposizione al cross con il braccio all’altezza delle spalle. Nel secondo tempo, area Atalanta, De Roon cintura al collo Cambiaso vistosamente usando due braccia, ma per Fabbri non basta per concedere il penalty”.