Atalanta-Juventus: le info sui biglietti per recarsi a Bergamo

La società bergamasca ha comunicato le modalità di vendita dei biglietti per la partita in programma contro la Juventus domenica prossima

La Juventus è attesa da una difficile partita domani sera contro il Verona, che arriverà ospite all'AllianzStadium, con i bianconeri che la settimana prossima giocheranno in trasferta contro l'Atalanta. La società bergamasca ha comunicato le modalità di vendita dei tagliandi, inclusi quelli per il settore ospiti, tramite un comunicato sul suo sito internet.

"Match d’alta classifica quello in programma domenica 13 febbraio 2022 alle 20.45 al Gewiss Stadium, saranno infatti in campo Atalanta e Juventus per il secondo posticipo della 25ª giornata di Serie A TIM. I biglietti per assistere al match saranno disponibili secondo le modalità che seguono.

FASI DI VENDITA

1) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 SUL PROPRIO SETTORE: dalle 12 di venerdì 4 alle 23 di domenica 6 febbraio (3 giorni);

2) PRELAZIONE ABBONATI Serie A 2019/20 CON SCELTA LIBERA DEL POSTO: dalle 12 alle 23 di lunedì 7 febbraio (1 giorno);

3) VENDITA LIBERA: dalle 10 di martedì 8 alle 20.45 di domenica 13 febbraio.

LIMITAZIONI

In vendita libera i biglietti dei settori Tribuna Rinascimento coperta, Tribuna Rinascimento scoperta e Curva Nord Pisani, Curva Sud Morosini e Distinti Sud SARANNO RISERVATI ai soli POSSESSORI DI DEA CARD. *TARIFFE RIDOTTI ad esclusione dei Settori Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore Nerazzurra – Under 18 – Over 65 – Donna – Invalidi oltre 75% (valida per i soli abbonati 2019/20 a tariffa ridotta “invalidi”) TARIFFA RIDOTTO UNDER 18 La Tariffa Ridotto U18 sarà attiva in fase di prelazione ad esclusione dei settori Tribuna Centrale e Tribuna d’Onore Nerazzurra. In fase di vendita libera la Tariffa U18 sarà attiva solo nel settore Curva Nord Pisani. SI RICORDA CHE AL PREZZO DEL BIGLIETTO VANNO SOMMATE LE COMMISSIONI DI SERVIZIO VIVATICKET.

SETTOREOSPITI

I residenti nella regione Piemonte potranno acquistare biglietti esclusivamente per il Settore ospiti; – La vendita del Settore ospiti è riservata ai possessori di Fidelity card Juventus FC. Modalità di vendita I tagliandi saranno acquistabili dalle 10 di martedì 8 alle 19 di sabato 12 febbraio: – online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/; – presso tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale (per conoscere quali sono clicca https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv in modalità tradizionale. Il prezzo del biglietto è di € 35. Non sono previste riduzioni." (atalanta.it)