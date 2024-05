Atalanta-Juventus, Allegri: “Mi sono divertito. Futuro? Decide la società”

Per la Juventus l'importante è vincere. Sono contento per i ragazzi. Hanno fatto un buon lavoro, regalando una gioia a tutti.

Non è successo niente. Festeggiavo con la squadra. Rispetto la società e gli uomini. I ragazzi hanno fatto una stagione straordinaria. Se qualcuno mi succederà, visto che mi danno fuori, lascerò una bella eredità. Come mi vedo? Io non vedo niente.

E' un ragazzo intelligente. L'ho usato poco, forse potevo usarlo di più ma quando è stato chiamato in causa ha fatto bene. Veniamo da un periodo pesante e duro, soprattutto gli ultimi tre mesi. I ragazzi sono stati bravi e hanno tenuto le spalle larghe arrivando in Champions e vincendo la Coppa Italia.

E' una vittoria di squadra. A luglio si parte come gruppo e poi si diventa squadra. Per i ragazzi non era facile perché quando sei in un grande club, specialmente alla Juventus, le critiche ti arrivano addosso. Questi tre mesi sono stati un esperienza di crescita.