Atalanta-Juve, Taveri a Mediaset: “Cambi? Solo Boga è entrato subito in partita”

Le parole pronunciate da Taveri ieri sera, negli studi di Mediaset, al termine della gara di Coppa Italia fra Atalanta e Juventus

Ieri sera, negli studi di Mediaset, Mino Taveri ha offerto il proprio pensiero riguardo alla prova fornita dalla Juventus contro l’Atalanta in Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:

“Differenza tra i cambi di Atalanta e Juventus? Tranne Boga, è assolutamente vero. Solo Boga è entrato subito in partita. Zhegrova, Koopmeiners e Openda inesistenti quando sono entrati, mi metto nei panni di Spalletti, solidarietà lui, perché se poi non può fare dei cambi oppure se fa dei cambi e la squadra non modifica il suo gioco, anzi lo peggiora non so altro cosa possa fare”.