Atalanta-Juve, Tacchinardi: “Rigore? Per me è inesistente”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore della Juventus, ieri sera negli studi di Mediaset ha commentato la prova offerta dai bianconeri nel match di Coppa Italia disputato contro l’Atalanta. Queste le sue parole:

“La Juventus è stata brava e cinica, ha pagato il fatto di essere una squadra che crea tanto ma non riesce a finalizzare. E’ vero che chi vince ha sempre ragione, ma io penso che il risultato stasera sia stato troppo pesante per la squadra di Spalletti. E poi c’è quel rigore che per me è inesistente. E’ l’anti-calcio”.