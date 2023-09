Da Gasperini a Rabiot: tutte le statistiche in vista di Atalanta-Juve

Dal record di Gasperini fino a quello di Rabiot: tutte le statistiche in vista del match di Serie A tra Atalanta e Juve

In vista del match tra Atalanta e Juve la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul match: "Nell’era Gasperini (dal 2016/17) l’Atalanta ha perso solo quattro delle 14 sfide contro la Juventus in Serie A TIM (2V, 8N), dopo aver subito ben 12 sconfitte di fila nel torneo prima dell’approdo sulla panchina della Dea dell’attuale allenatore.

La Juventus ha vinto l’ultima sfida contro l’Atalanta in Serie A TIM senza subire gol (2-0 lo scorso 7 maggio al Gewiss Stadium), i bianconeri potrebbe ottenere due clean sheet di fila contro la Dea in campionato per la prima volta da marzo 2016, quando i nerazzurri erano guidati da Edoardo Reja.

L’Atalanta ha vinto solo una delle ultime 18 sfide casalinghe contro la Juventus in Serie A TIM (5N, 12P), mantenendo la porta inviolata solo in occasione della gara vinta nel periodo (1-0 il 18 aprile 2021 con gol di Ruslan Malinovskyi).

L’Atalanta ha vinto le ultime quattro gare casalinghe in Serie A TIM, nella gestione Gasperini è già arrivata due volte ad una striscia di almeno cinque successi interni di fila in campionato: sette, tra febbraio e luglio 2020 e tra febbraio e maggio 2021.

Con la sconfitta contro il Sassuolo sono sei le trasferte perse dalla Juventus nel 2023 in Serie A TIM; a partire dal 2000 solo una volta i bianconeri hanno registrato sette sconfitte fuori casa in un singolo anno solare in Serie A TIM: nel 2010, con tre allenatori diversi (Ferrara, Zaccheroni e Delneri).

Con la vittoria contro il Lecce la Juventus è salita a quota 13 punti in classifica, era dal 2019/20 (16 in quel caso) che la Vecchia Signora non raccoglieva almeno 13 punti nelle prime sei partite di un campionato di Serie A TIM.

Da quando è tornato Massimiliano Allegri (stagione 2021/22), la Juventus è la squadra che più volte ha vinto in Serie A TIM con il punteggio di 1-0 (14).

Dall'inizio della scorsa stagione, solo Piotr Zielinski e Felipe Anderson (entrambi 20) hanno preso parte attiva a più gol di Adrien Rabiot (19, 12 reti e 7 assist) tra i centrocampisti della Serie A TIM tra tutte le competizioni.

Una delle due doppiette di Ademola Lookman in Serie A TIM è arrivata contro la Juventus, il 22 gennaio 2023, nel pareggio per 3-3, nel quale il nigeriano entrò in tutte le tre reti dell’Atalanta tra gol e assist; infatti, contro nessuna squadra ha preso parte a più reti (tre) rispetto a quella bianconera nella competizione.

Dusan Vlahovic ha segnato cinque gol contro l’Atalanta in Serie A TIM, solo contro Bologna e Lazio ha fatto meglio (sei marcature ad entrambe); in particolare, il classe 2000 ha segnato tre reti nelle sue ultime tre gare al Gewiss Stadium, incluso il gol del definitivo 2-0, al 98’, nell’ultimo incrocio tra la Dea e i bianconeri in campionato".

(legaseriea.it)

