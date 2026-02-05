Atalanta-Juve, Perin a Mediaset: “Siamo cambiati. Continuerò a dare il massimo”

Le parole di Mattia Perin a pochi istanti da Atalanta-Juve, gara che mette in palio la semifinale di Coppa Italia

Tra poco Atalanta e Juve scenderanno in campo, alla New Balance Arena di Bergamo, nel match valevole per i quarti d finale di Coppa Italia. Ai microfoni di Mediaset ecco le parole di Mattia Perin.

Come è cambiata la Juve davanti a te negli ultimi tre mesi?

“Stiamo dimostrando che siamo cambiati molto, ci siamo messi in testa, quotidianamente, che uscire dalla nostra zona di comfort ci pone davanti dei miglioramenti e quando uno migliora poi ci fa l’abitudine ed è disposto sempre di più ad uscire da quella zona che non conosci per metterti in gioco e migliorarti individualmente e di squadra”.

Sei contenti di essere rimasto in questa Juve nonostante le voci di mercato che ti davano in partenza?

“Sì, il mercato ormai è passato, era a gennaio, ormai abbiamo 4-5 mesi dove dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi e continuerò a fare quello che ho sempre fatto nella Juve, dando ogni giorno tutto me stesso, poi le prestazioni vengono o non vengono, ho sempre sposato questa causa e continuerò a farlo.”