Atalanta-Juve, Kalulu: “Il gol subito mette in ombra un po’ tutto”

Intervistato ai microfoni di DAZN nel post match della partita contro l’Atalanta, ha parlato il difensore centrale della Juventus, Pierre Kalulu. Ecco le sue parole: “C’è rammarico per essere stati raggiunti nel risultato. Era stata una bella serata all’inizio. Questo gol preso mette un po’ in ombra tutto. Dobbiamo, anche io, fare sempre qualcosa in più per portare questi punti. Gol? Tutte le squadre sanno che loro fanno l’uno contro uno. Quando ho visto la palla di Weston ha capito che per Charles (De Ketelaere ndr) sarebbe stato difficile tornare indietro. Ci ho creduto fino alla fine e me l’ha messa bene”.