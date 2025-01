Atalanta-Juve, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali scelte da Gasperini e Thiago Motta per il recupero della 19a giornata di Serie A tra Atalanta e Juve

Neanche il tempo di riposare che è subito il momento di tornare in campo. Questa sera, infatti, la Juve scenderà in campo al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta per il recupero della 19a giornata di Serie A. Andiamo alla scoperta delle formazioni ufficiali scelte da due allenatori.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Juve

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, de Ketelaere; Lookman. All: Gasperini.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, McKennie; Gonzalez. All: Motta.